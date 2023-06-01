Алматинцы потеряли деньги, надеясь раскрутить их на площадке криптовалют

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

23-летнего парня подозревают в обмане нескольких жителей Алматы. Сообщается, что жертвам предлагали раскрутить деньги на площадке криптовалют, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в УП Ауэзовского района с заявлением обратились несколько местных жителей. По их словам, подозреваемый – житель Алматинской области – предлагал раскрутить их деньги на финансовой интернет-площадке криптовалют. Денежные средства, как сообщается, возвращены не были.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Л. 1999 года рождения. Как оказалось, фигурант не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время зафиксировано 11 аналогичных эпизодов, то есть 11 потерпевших, как минимум – по 3 млн тенге отдали подозреваемому", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов данного противоправного деяния.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Кроме того, как отметили в полиции, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также может последовать конфискация имущества, лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022994-raskrutku-deneg-na-finansovoy-internet-ploschadke-poobeschali-almatintsam/