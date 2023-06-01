Экс-полковника полиции Актобе оштрафовали на 2 млн тенге за взятку

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Актобе бывшего начальника городского отделения полиции Есбола Ешмуханова осудили за мошенничество и взяточничество, об этом говорится в официальном Telegram-канале судов Актобе.

Как говорится в сообщении суда, бывший полицейский получил от потерпевшего 450 тыс. тенге под предлогом передачи взятки экс-начальнику городского отделения полиции Есболу Ешмуханову якобы для прекращения уголовного преследования. Последний в свою очередь взял у пособника 200 тыс. тенге за положительный исход уголовного дела в отношении потерпевшего.

"Подсудимый, являясь начальником городского отдела полиции будучи должностным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием в ходе личной встречи получил от пособника денежные средства в сумме 200 000 тенге за положительный исход уголовного дела в отношении потерпевшего", – сообщили в суде.

Подсудимые вину признали, что и стало обстоятельством, смягчающим их уголовную ответственность, как и наличие несовершеннолетних детей.

В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Есбола Ешмуханова, суд признал нарушение принятой присяги. При этом обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность его пособника, судом не установлено.

Таким образом суд признал экс-начальника городского отделения полиции Актобе виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества в сумме 2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, он лишился звания полковника полиции.

Судья также признал виновным пособника осужденного и назначил ему наказание с применением статьи 58 УК РК в виде штрафа в размере 20-кратного размера похищенного имущества в сумме 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Отметим, что данное уголовное дело было рассмотрено судом в ускоренном досудебном производстве в отношении Есбола Ешмуханова по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК, а также в отношении другого полицейского, обвиняемого в пособничестве к мошенничеству и в подстрекательстве к даче взятки по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК и части 2 статьи 367 УК РК.

Добавим, что, согласно пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также, согласно части 2 статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022960-eks-polkovnika-politsii-aktobe-oshtrafovali-na-2-mln-tenge-za-vzyatku/