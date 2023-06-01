Автомобиль судьи подожгли в ЗКО

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото: Adnan Farzat/NurPhoto via Getty Images

В поселке Жангала в Западно-Казахстанской области 31 мая неизвестные подожгли автомобиль районного судьи. ЧП прокомментировали в полиции и ДЧС, передает "Уральская неделя".

Как сообщили изданию в Департаменте по ЧС ЗКО, 31 мая в 5:06 часов в поселке Жангала произошло возгорание автомобиля Toyota Camry. Горели задний капот, задний бампер и задние сигнальные фары.

Автомобиль не был оборудован газовым оборудованием, огнетушитель не применялся. Ликвидировали пожар до прибытия пожарных. Автомобиль был на российской регистрации.

В пресс-службе областной полиции рассказали, что поджог совершил неизвестный, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 202 часть 2 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкции статьи предполагают наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (6,9 млн тенге), ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

По словам местных жителей, вблизи автомобиля полицейские нашли пластиковую бутылку с бензином и камыш.

Сам судья Ильяс Иргебаев также прокомментировал поджог своего авто.

"Сейчас по этому поводу я не могу дать никакой информации, потому что я не владею информацией обо всех проведенных следственных действиях. Во-вторых, даже если информация и будет дана официально, то через нашу пресс-службу суда ЗКО, поэтому я вам никаких комментариев дать не могу, надеюсь, вы меня поймете. Автомобиль — мой, семейный", - прокомментировал Иргебаев.

Издание отмечает, что Ильяс Иргебаев был назначен на должность судьи Жангалинского районного суда 27 февраля 2021 года. Он рассматривает как административные, так и уголовные дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022877-avtomobil-sudi-podozhgli-v-zko/