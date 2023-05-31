Актюбинка лишилась авто после того, как сдала его в аренду

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Актобе сдала в аренду свой автомобиль, который впоследствии был продан. Женщина обратилась в полицию, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 33-летняя актюбинка в начале года сдала мужчине в аренду ВАЗ-2115. Ежедневно он платил ей по 8 тыс. тенге. Поначалу, как сообщается, клиент аренду оплачивал, однако в апреле деньги от него перестали поступать.

Женщине пришлось обратиться в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый – 33-летний житель этого же города.

"Подозреваемый пояснил, что в начале мая продал автомашину неизвестному лицу", – говорится в публикации.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК.

Согласно части 1 данной статьи, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием наказывается:

штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также следует конфискация имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022868-aktyubinka-lishilas-avto-posle-togo-kak-sdala-ego-v-arendu/