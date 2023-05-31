Актюбинка лишилась авто после того, как сдала его в аренду
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Жительница Актобе сдала в аренду свой автомобиль, который впоследствии был продан. Женщина обратилась в полицию, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, 33-летняя актюбинка в начале года сдала мужчине в аренду ВАЗ-2115. Ежедневно он платил ей по 8 тыс. тенге. Поначалу, как сообщается, клиент аренду оплачивал, однако в апреле деньги от него перестали поступать.
Женщине пришлось обратиться в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый – 33-летний житель этого же города.
"Подозреваемый пояснил, что в начале мая продал автомашину неизвестному лицу", – говорится в публикации.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК.
Согласно части 1 данной статьи, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием наказывается:
- штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
- либо лишением свободы на тот же срок.
Также следует конфискация имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022868-aktyubinka-lishilas-avto-posle-togo-kak-sdala-ego-v-arendu/