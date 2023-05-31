Сотрудницу ТОО "АлматыЭнергоСбыт" приговорили к 5 годам лишения свободы

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Сотрудницу энергоснабжающей компании осудили за мошенничество. В течение нескольких лет она присваивала деньги сельчан Алматинской области, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Сегодня утром представители Агентства по финмониторингу сообщили, что сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области.

"Она с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей села Караой, села Куат и села Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды.

Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег", – отметили в ведомстве.

По данным агентства, в ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области были приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге.

Так, отмечается, что инженер по работе с физическими лицами ТОО "АлматыЭнергоСбыт" была признана судом виновной в совершении мошенничества и осуждена к 5 годам лишения свободы.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022755-sotrudnitsu-too-almatyenergosbyt-prigovorili-k-5-godam-lisheniya-svobody/