Ущерб 500 млн тенге: машины из-за рубежа незаконно ставили на учет в Акмолинской области

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Факты незаконной постановки на учет на сумму 500 млн тенге выявили полицейские Акмолинской области, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Данные факты выявили в середине мая сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при взаимодействии со службой внутренней безопасности НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Уточняется, что незаконно поставили на учет 62 автомобиля, ввезенных из-за рубежа. Для этого использовались поддельные документы.

Сумма ущерба составила 500 млн тенге.

Этот факт зарегистрировали по части 3 статьи 385 УК РК.

В полиции сообщили подробности.

"Установлен 30-летний парень, причастность которого проверяется. Данное дело передано в департамент экономических расследований. Полицейские продолжают проверку", - сообщили стражи порядка.

Согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Стоит отметить, что 23 января текущего года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, которая продлится до 1 июля 2023 года.

В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по льготным правилам, то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022694-uscherb-500-mln-tenge-mashiny-iz-za-rubezha-nezakonno-stavili-na-uchet-v-akmolinskoy-oblasti/