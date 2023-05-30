"Помощь с автокредитом и ипотекой": астанчан обманули на 150 млн тенге

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Аферист-помогайка выманил у жителей Астаны почти 150 млн тенге - подозреваемого удалось задержать, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

29 потерпевших обратились в управление полиции столичного района Байконыр. Как оказалось, аферист предлагал широкий спектр услуг по оформлению автокредитов, ипотеки, денежных кредитов и инвестированию. Придумав различные схемы обмана, злоумышленник заполучил крупные денежные средства.

По информации стражей порядка, люди передавали ему суммы от 1 до 22 млн тенге - общий ущерб оценили почти в 150 млн тенге.

Например, в полицию обратилась астанчанка, которая заявила, что стала жертвой мошенника. Женщина сообщила, что, поверив другу своего супруга, передала ему 1,2 млн тенге. Он обещал ей помочь в оформлении автокредита.

Под предлогом нехватки суммы он предложил ей оформить заем в микрофинансовой организации и товарный кредит. В итоге потерпевшая оформила займы в пяти микрофинансовых организациях и товарный кредит.

Вскоре астанчанка поняла, что ее обманули, и забила тревогу.

Похожим образом были обмануты и другие потерпевшие, которые поверили, что им помогут в решении финансовых проблем.

Полицейскими был задержан 34-летний житель Астаны. В настоящий момент проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

Сейчас выясняется, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022550-pomosch-s-avtokreditom-i-ipotekoy-astanchan-obmanuli-na-150-mln-tenge/