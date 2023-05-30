Информацию о нападении на следователя в Костанайской области прокомментировали в полиции

Полицейский. Иллюстративное фото: facebook.com/qriim.mvdrk

В соцсетях появилась информация, что в Костанайской области в прокуратуре якобы сломали челюсть полицейскому. В пресс-службе ДП региона прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале Egov.press опубликован пост, в котором говорится, что в Федоровском районе Костанайской области в здании прокуратуры якобы сломали челюсть следователю районной полиции.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Костанайской области, по факту получения телесных повреждений сотрудником полиции начата служебная проверка.

"Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области выясняется все обстоятельства произошедшего. По результатам служебной проверки будет принято процессуальное решение, о результатах которого будет сообщено дополнительно", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно статьи 380 УК РК, угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Максимальное наказание за нарушение этой статьи – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022489-informatsiyu-o-napadenii-na-sledovatelya-v-kostanayskoy-oblasti-prokommentirovali-v-politsii/