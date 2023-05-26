Поверили, что выиграли 450 тыс. тенге: мошенник обманывал жителей Астаны

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В столице мошенник обманывал горожан, обещая им выигрыш в 450 тыс. тенге. Около 10 человек уже обратились в полицию, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным стражей порядка, злоумышленник узнавал данные казахстанцев в соцсетях, после чего отправлял им сообщения о выигрыше 450 тыс. тенге.

"Для получения приза абонентам необходимо было пополнить свой баланс на 10-12 тыс. тенге. Одновременно в мобильном приложении сотового оператора он вводил чужой номер и цифры sms-кода, который ему передавали клиенты", – рассказали полицейские.

Тем не менее после этого зачисленные абонентами средства списывались с их баланса.

Как сообщили правоохранители, на сегодняшний день в полицию обратилось порядка 10 обманутых граждан, но пострадавших может быть намного больше. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Сообщается, что под подозрение попал 23-летний житель Астаны. По информации полиции, он признался в совершении преступления.

"Устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – добавили представители МВД.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022222-poverili-chto-vyigrali-450-tys-tenge-moshennik-obmanyval-zhiteley-astany/