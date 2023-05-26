Употребление наркотиков предложили декриминализировать в Казахстане

Уголовный кодекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Статью за употребление наркотиков предложили перевести из Уголовного кодекса в КоАП. Об этом рассказал председатель Комитета по конституционному законодательству Андрей Лукин, передает NUR.KZ.

Во время заседания Комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам по вопросам деятельности АФМ РК, которое проходило сегодня в Департаменте полиции, Андрей Лукин рассказал о предложенных идеях.

По его словам, противодействие наркомании ведется, но преступления носят латентный характер.

"Противодействие наркомании является комплексным, в котором задействованы не только госорганы, но и неправительственные организации, и частные. На ранней стадии у нас существуют частные клиники, которые обеспечивают лечение наркозависимых, выведение из наркотического состояния. Это проводится на анонимной основе - им гарантирована конфиденциальность, которую они сохраняют для своих пациентов", - говорит Лукин.

Он отметил, что статистику частные клиники не ведут, учет ведется только государственными учреждениями. При этом, отмечает председатель, предложено декриминализировать употребление наркотиков.

"По части 1 статьи 296 УК РК было выявлено 68 случаев в Алматы, в конечном итоге, в суд было отправлено два уголовных дела, по которым лишение или ограничение свободы не назначается, что говорит о недостаточной эффективности данной статьи Уголовного кодекса", - сообщил Андрей Лукин.

Также он рассказал, что во время встречи прозвучало предложение об увеличении штрафных санкций, а также о принудительном лечении наркозависимых лиц.

Отметим, что в настоящее время принудительное лечение может быть назначено по решению суда.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 296 УК РК, то есть незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022209-upotreblenie-narkotikov-predlozhili-dekriminalizirovat-v-kazahstane/