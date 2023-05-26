Иностранец спрятался в вагоне грузового поезда, чтобы незаконно выехать из Казахстана в Россию

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники Департамента Пограничной службы КНБ по Северо-Казахстанской области задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу РК с Россией, сообщает Telegram-канал КНБ РК.

Как рассказали в комитете, мужчина был задержан 17 мая при попытке незаконного пересечения границы в Российскую Федерацию. Гражданином какой страны является задержанный, не уточняется.

"Нарушитель государственной границы был выявлен в ходе проведения пограничного контроля в верхней части вагона грузового поезда", - добавили в КНБ.

В итоге иностранца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 514 КоАП РК "Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан".

Отметим, согласно части 1 статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение режима государственной границы РК, выразившееся в несоблюдении установленного порядка:

содержания Государственной границы Республики Казахстан (за исключением участка Государственной границы Республики Казахстан на Каспийском море); пересечения Государственной границы Республики Казахстан, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния; пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан; въезда, временного пребывания, проживания, передвижения в пограничной полосе и осуществления полетов над пограничной полосой; ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно–политических, культурных или иных мероприятий на Государственной границе и в пограничной полосе, –

влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 15 МРП (52 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП (172 тыс. тенге).

Часть 2 статьи 514 КоАП гласит, что те же действия, совершенные иностранцем или лицом без гражданства, влекут штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) с конфискацией транспортных средств и иных предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022160-inostrantsa-pytavshegosya-nezakonno-vyehat-iz-kazahstana-v-rossiyu-zaderzhal-knb/