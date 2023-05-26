Экс-бухгалтеров компании в Кокшетау заподозрили в растрате 14 млн тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Акмолинской области двух бывших сотрудниц одной из местных компаний заподозрили в растрате 14 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Представитель одной из компаний в Кокшетау сообщил в полицию о том, что при проверке финансовых документов в организации была выявлена недостача 14 млн тенге.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемыми являются две 36-летние женщины, которые ранее работали бухгалтерами в данной организации.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Стражи порядка продолжают следственные действия.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022129-eks-buhgalterov-kompanii-v-kokshetau-zapodozrili-v-rastrate-14-mln-tenge/