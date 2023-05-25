Видео с разъезжающем на маковом поле авто в Жетысуской области прокомментировали в полиции

Авто на маковом поле. Кадр из видео: instagram.com/krisp.tdk

В соцсетях появилось видео с разъезжающим на маковом поле автомобилем между перевалом Архарлы – Шенгельды. В пресс-службе ДП Жетысуской области прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик опубликовал Instagram-паблик Krisp.tdk. На кадрах – авто разъезжает по маковому полю. В описании к видео говорится, что действие происходит между перевалом Архарлы – Шенгельды, на трассе Талдыкорган – Кунаев.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Жетысуской области, данный инцидент взят на особый контроль.

"Сообщаем, что владельцем автомашины BMW на видео является 34-летний житель Кербулакского района. В действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное статьей 386 КРКоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений).

Как выяснилось, мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращению с которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль", – рассказали в ведомстве.

Добавим, что, согласно статье 386 КоАП РК, нарушение устанавливаемых местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и защиты зеленых насаждений, влечет:

на физических лиц – предупреждение или штраф в размере 30 МРП (103500 тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 60 МРП (207 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (1 млн 35 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022079-video-s-razezzhayuschem-na-makovom-pole-avto-v-zhetysuskoy-oblasti-prokommentirovali-v-politsii/