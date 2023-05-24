Сотрудницу банка заподозрили в передаче личных данных казахстанки, потерявшей почти 1 млн тенге

Девушка. Иллюстративное фото: Pixabay

Сотрудницу банка подозревают в передаче личных данных жертвы знакомому. В результате пострадавшей был нанесен ущерб почти в миллион тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"17 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому", – рассказал замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

По версии полиции, 33-летний знакомый путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами 66-летней пенсионерки, причинив ей ущерб на 930 тысяч тенге.

По словам Абильдина, расследование продолжается, подозреваемых проверяют на причастность к совершенным аналогичным фактам.

Он отметил, что одним из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества являются звонки под видом сотрудников банка – таких случаев зафиксировали 212. При этом причиненный ущерб, нанесенный псевдосотрудниками банка, составил около 400 млн тенге.

В некоторых случаях в преступлениях участвуют сотрудники финансовых организаций, отметил Абильдин.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что мошенники могут звонить жертвам, представляясь сотрудниками финорганизаций или правоохранительных органов.

Чтобы не попасть в их ловушку, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Если к вам поступил звонок якобы от сотрудников банка, сразу прервите разговор. Помните, настоящий банковский сотрудник никогда не будет звонить вам для уточнения ваших персональных данных. В банке имеется ваше полное финансовое досье. Данная информация представляет ценности только мошенникам. Если вам позвонили якобы из правоохранительных органов, то ни в коем случае не паникуйте. Спросите, в каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый, какую статью ему вменяют, когда было совершено деяние, предоставлена ли помощь адвоката и как с ним связаться. Также следует сделать самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили: МВД РК и районного отделения полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021893-sotrudnitsu-banka-v-kazahstane-zapodozrili-v-peredache-lichnyh-dannyh-klienta-poteryavshego-pochti-1-mln-tenge/