Спецназ задержал в Алматы мужчину с крадеными смартфонами

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

24-летнего жителя Алматы заподозрили в краже двух телефонов. Спецназ полиции задержал подозреваемого в краже и предполагаемого скупщика, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщает полиция, гражданин Г. 1999 года рождения был задержан после совершения двух краж мобильных телефонов.

"iPhone 14 злоумышленник умыкнул в хостеле у иностранца. А чужой Samsung таким же способом он украл в ночлежном доме по улице Тулебаева. Несколько часов спустя "предприимчивый" мужчина продал оба гаджета.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий при содействии полицейского спецназа был задержан скупщик краденых телефонов - гражданин Н. 1990 года рождения. Телефоны изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. В полиции сообщают, что иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021871-spetsnaz-zaderzhal-v-almaty-muzhchinu-s-kradenymi-smartfonami/