Забрал пакет с продуктами и портмоне: пенсионерку ограбили в подъезде в Астане (видео)

Пенсионерка и мужчина поднимаются по лестнице. Кадр из видео: polisia.kz

Пожилую женщину оградили в подъезде в одном из столичных домов. Часть происшествия попала на камеры видеонаблюдения, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, нападение произошло днем в подъезде дома по улице Жубанова.

"Пенсионерка в обеденное время возвращалась из магазина. В это время ее и выследил мужчина, зайдя за ней в подъезд. Момент преследования попал в обзор камер видеонаблюдения", – сообщили стражи порядка.

На кадрах видно, что мужчина стал подниматься вслед за женщиной, а позже выбежал из подъезда с пакетом в руках.

После этого испуганная горожанка постучала в дверь к соседке и попросила позвонить в полицию.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по горячим следам мужчина был задержан. Им оказался 29-летний житель Акмолинской области, ранее неоднократно судимый.

Добычей грабителя стали продукты питания и портмоне, в котором находилось 6 тысяч тенге", – рассказал начальник отдела криминальной полиции УП района Байконыр Мадияр Омаров.

Отметим, что наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК.

Так, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021697-zabral-paket-s-produktami-i-portmone-pensionerku-ograbili-v-podezde-v-astane-video/