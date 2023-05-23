Мужчина напал на 5-летнюю девочку в Талдыкоргане

Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В дачном массиве Уйтас близ Талдыкоргана взрослый мужчина напал на ребенка и отобрал у девочки мобильный телефон. Подозреваемого задержали, сообщает Instagram-страница ДП Жетысуской области.

Как рассказали в полиции, родители оставили 5-летнюю девочку в автомобиле и зашли в один из частных домов в дачном массиве.

"Оказавшийся рядом прохожий напал на ребенка и, отобрав телефон, а также взяв находившийся в бардачке машины парфюм, попытался скрыться.

На крики девочки среагировал отец, которому удалось догнать грабителя и, позвонив на 102, передать его прибывшим на место происшествия полицейским", - рассказали в правоохранительных органах.

Как оказалось, задержанный - мужчина 2001 года рождения - находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

"Сейчас по факту грабежа начато досудебное расследование. Подозреваемый помещен в ИВС", – добавили в полиции.

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно статье 191 УК РК:

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021644-muzhchina-napal-na-5-letnyuyu-devochku-v-taldykorgane/