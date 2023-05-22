Крупную партию спирта изъяла полиция из двух авто на трассе в Астане (видео)

Полиция. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

Столичные полицейские изъяли из двух авто 46 пластиковых бочек емкостью 225 литров. По словам водителей машин, содержимым является спирт, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, сотрудниками полиции на пересечении Астраханского шоссе и объездной трассы остановлены автомобили Volvo и "Газель", из которых было изъято 46 пластиковых бочек емкостью 225 литров. Со слов водителей машин, содержимым является спирт.

Как сообщили в полиции, в дальнейшем был установлен цех, в ходе проверки которого также обнаружены 12 пластиковых бочек, содержащих спирт, 24 ящика водки, 42 бутылки водки, 5 ящиков водки в пластмассовых бутылках без маркировки.

В помещении также находился аппарат для размешивания спирта емкостью 1000 литров и спиртометр.

"В ходе данных мероприятий изъято 13 050 литров спирта и 772 бутылок водки.

Материал передан в департамент экономических расследований по подследственности", – добавили в ведомстве.

Добавим, что согласно информации на сайте "Электронного правительства", казахстанцы могут определить подлинность учетно-контрольной марки и легальность поставляемой алкогольной продукции с помощью приложения "e-Sapa".

Чтобы проверить, является ли продукция контрафактной, пользователю нужно открыть сканер в приложении и точно навести фокус камеры смартфона на штрих-код, который расположен на учетно-контрольной марке. После сканирования марки на экране смартфона откроется страница, в которой будет сказано "Код существует в базе" и указана информация о производителе – это будет означать, что продукция безопасна и пригодна к употреблению, либо придет push-уведомление "УКМ не найдена", что говорит об обратном.

Если возникли сложности со считыванием марки или марка повреждена, то можно воспользоваться функцией "Ручного ввода", в которой вы можете проверить алкогольную продукцию по серии и номеру, указанному на марке в горловой части бутылки, в формате AA – серия, 000000000 – номер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021626-krupnuyu-partiyu-spirta-izyala-politsiya-iz-dvuh-avto-na-trasse-v-astane-video/