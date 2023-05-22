Алматинцы стали свидетелями опасного трюка на дороге (видео)

Мопедисты в Алматы. Кадр из видео: t.me/egovpress

Двое парней в темное время суток ехали по оживленной дороге на мопеде. Один из них забрался на спину второму, что управлял ТС. "Трюкачей" теперь ищет полиция Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованных в Telegram-канале EGOV.PRESS кадрах – двое парней. Один управляет транспортным средством, а другой, стоя одной ногой на краю сиденья, взобрался к нему на спину.

При этом мопед едет на скорости по оживленной дороге в Алматы в темное время суток.

В департаменте полиции Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что участников видеоролика разыскивают.

"По данному факту Управлением местной полицейской службы начата проверка. Правонарушители непременно будут установлены и привлечены к ответственности за нарушения ПДД", – сообщили в ДП города.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика.

Согласно правилам, водителям велосипеда и мопеда в Казахстане запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров; перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом; ездить по пешеходному переходу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021616-zabralsya-na-spinu-voditelyu-tryuk-almatinskih-mopedistov-popal-na-video/