Алматинцы стали свидетелями опасного трюка на дороге (видео)
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Двое парней в темное время суток ехали по оживленной дороге на мопеде. Один из них забрался на спину второму, что управлял ТС. "Трюкачей" теперь ищет полиция Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
На опубликованных в Telegram-канале EGOV.PRESS кадрах – двое парней. Один управляет транспортным средством, а другой, стоя одной ногой на краю сиденья, взобрался к нему на спину.
При этом мопед едет на скорости по оживленной дороге в Алматы в темное время суток.
В департаменте полиции Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что участников видеоролика разыскивают.
"По данному факту Управлением местной полицейской службы начата проверка. Правонарушители непременно будут установлены и привлечены к ответственности за нарушения ПДД", – сообщили в ДП города.
Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика.
Согласно правилам, водителям велосипеда и мопеда в Казахстане запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров;
- перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
- буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом;
- ездить по пешеходному переходу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021616-zabralsya-na-spinu-voditelyu-tryuk-almatinskih-mopedistov-popal-na-video/