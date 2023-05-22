Сильнодействующие препараты незаконно пытались вывезти из Казахстана

Препараты. Фото: ДГД Алматы

В Международном аэропорту Алматы пресекли вывоз сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов по Алматы, передает NUR.KZ.

Сотрудники таможенного поста "Жетiсу" в Алматы и сотрудники ДЭР и погранслужбы КНБ пресекли попытку незаконного вывоза из Казахстана сильнодействующих препаратов. Препараты включены в Перечень как оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.

Препараты были заявлены как БАДы. Общий вес их составил 92,5 кг, а количество - 2923 пачек.

Сотрудник поста. Фото: ДГД Алматы

"Вместе с тем, в результате таможенной экспертизы установлено, что заявленные БАДы являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованные в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории РК ограничен.

Материалы по данному факту направлены в ДЭР по Алматы для принятия процессуального решения", - сообщили в ДГД.

Там напомнили, что контроль за перемещением запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, в том числе товаров военного и двойного назначения, проводится на постоянной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021603-silnodeystvuyuschie-preparaty-nezakonno-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana/