Работу щипача на рынке Шымкента сняла камера видеонаблюдения

Кража на рынке. Кадр из видео: polisia.kz

Жителя Атырауской области подозревают в кражах, совершенных на рынках Шымкента. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч тенге, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщается, в управление полиции Аль-Фарабийского района Шымкента обратилась местная жительница, которая заявила, что у нее украли мобильный телефон, когда она совершала покупки на рынке.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", а при проверке записей с камер видеонаблюдения обнаружили подозреваемого.

"Как оказалось, щипач своей курткой на руках закрыл обзор кармана жертвы и, достав оттуда смартфон, скрылся. Стражи порядка с помощью видеокамер и очевидцев проследили маршрут движения мужчины и задержали его по месту проживания на одной из съемных квартир в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым оказался 41-летний житель Атырауской области. Следствие выяснило причастность мужчины к четырем фактам карманных краж на рынках города.

"За полтора месяца он успел присвоить телефоны шымкентцев на общую сумму 800 тысяч тенге. Также выяснилось, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти", - рассказали в полиции.

Отметим, статья 188 УК РК - "Кража" - предусматривает наказание от штрафа в размере до 1000 МРП до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в зависимости от части указанной статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021503-rabotu-schipacha-na-rynke-shymkenta-snyala-kamera-videonablyudeniya/