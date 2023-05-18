Золото за 15 тыс. тенге предлагали жителям Шымкента

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Жителям Шымкента обещали привезти золото из-за границы по низкой цене. Люди отдали свои деньги, но остались ни с чем, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, объявление о продаже золота по низкой цене появилось в Instagram. Доверчивых пользователей привлекали ежедневными публикациями фото ювелирных украшений и ложными положительными отзывами.

В полицию с заявлениями обратились три жительницы Шымкента. По словам потерпевших, злоумышленник обещал привезти из другой страны золотые изделия за 15 тысяч тенге за 1 гр. Каждая из них заказала несколько украшений и сделала предоплату. После чего женщины обнаружили, что их заблокировали.

Общая сумма ущерба составила свыше 1 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 39-летнего жителя Туркестанской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество, совершенное неоднократно". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стражи порядка отметили, число потерпевших может вырасти.

Добавим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Полицейские отмечают, что современные интернет-мошенники ежедневно используют действенные криминальные схемы, а также апробируют новые сценарии и методы обмана в Сети. Кроме Instagram и мессенджеров излюбленными площадками их промысла являются популярные сайты бесплатных объявлений.

Казахстанцам всегда следует помнить об опасности разглашения персональных данных, установки на свои устройства сторонних программ и приложений, недопустимости перехода по подозрительным ссылкам, обещающим вознаграждение и прибыль.

Только привычка не торопиться при проведении финансовых операций в Сети поможет минимизировать риски стать жертвой аферистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021154-zoloto-za-15-tys-tenge-predlagali-zhitelyam-shymkenta/