Экс-начальника колонии лишили звания подполковника в Экибастузе

Открытый замок. Иллюстративное фото: pexels.com

Экс-начальника учреждения №47, расположенного в поселке Шидерты Павлодарской области, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузского городского суда.

Как указывается в материалах дела, будучи начальником колонии-поселения, мужчина обеспечивал свободное посещение трем заключенным в период с начала октября 2022 года по середину января 2023 года. Осужденные за это время бывали в Павлодаре, Экибастузе, Кокшетау, Щучинске, Астане.

"Обвиняемый, пользуясь своим служебным положением, вопреки интересам службы, давал поручения дежурным помощникам в суточных ведомостях и ежедневных сводках, предоставляемых ДУИС по Павлодарской области, не отражать отсутствие осужденных в учреждении №47, при этом вводил в заблуждение, говоря, что осужденные отсутствуют по согласованию с руководством ДУИС по Павлодарской области", - отмечается в приговоре.

В отношении 41-летнего начальника исправительного учреждения открыли уголовное дело по статье 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Свою вину мужчина признал полностью.

Ему назначено полтора года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также осужденный пожизненно лишен права работать на госслужбе и звания подполковника юстиции.

Наказание за злоупотребление должностными полномочиями

В соответствии со ст.361 УК РК:

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Исключен.

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи:

1) совершенные в интересах преступной группы;

2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества;

3) повлекшие тяжкие последствия,

4) совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020927-eks-nachalnika-kolonii-lishili-zvaniya-podpolkovnika-v-ekibastuze/