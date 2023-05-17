Главу отдела строительства осудили в Туркестанской области

Толеби Досалиев. Фото: gov.kz

В Туркестанской области осужден руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района Толеби Досалиев. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве рассказали, что 5 мая приговором Байдибекского районного суда осужден за получение взятки руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толеби Досалиев.

Он признан виновным в получении незаконного вознаграждения от предпринимателя в сумме 400 тысяч тенге за беспрепятственное подписание акта приемки в эксплуатацию и общее покровительство по объекту строительства спортивного комплекса в селе Агыбет Байдибекского района.

Бывшего чиновника приговорили к штрафу в тридцатикратном размере от суммы взятки, что составляет 12 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Наказание за получение взятки в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020916-glavu-otdela-stroitelstva-osudili-v-turkestanskoy-oblasti/