Несуществующий уголь за 3,6 млн тенге купила астанчанка

Уголь. Иллюстративное фото: Tim Wright / Getty Images

Предпринимательница из Астаны заявила, что ее обманул поставщик угля. Женщина лишилась крупной суммы денег, сообщается в официальном Instagram-аккаунде столичного ДП.

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы, которая после встречи с продавцом угля лишилась денежных средств на сумму 3 млн 600 тысяч тенге. По ее словам, мужчина пообещал поставку угля, который она намеревалась реализовать.

Как сообщили стражи порядка, они установили подозреваемого, который оказался 34-летним жителем Караганды.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Также устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020800-nesuschestvuyuschiy-ugol-za-36-mln-tenge-kupila-astanchanka/