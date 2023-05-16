Опознать мужчину на фото призвали полицейские Актюбинской области

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Полицейские Актюбинской области обратились к общественности с просьбой опознать подозреваемого в мошенничестве, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 15 мая 83-летней жительнице Актюбинской области на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте.

Также добавил, что для проведения экстренной операции пострадавшей срочно нужны деньги. При этом в начале разговора женщина слышала голос дочери, которая просила о помощи, что убедило ее в правдивости его слов.

Спустя некоторое время домой к пенсионерке пришел курьер, забрал 2 млн тенге и убедил женщину, что с ее дочерью все будет в порядке.

Уже позже она поняла, что ее обманули. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

"Если вы узнали человека на фотографиях, просим позвонить по телефонам: 8 775 320 32 22, 8 776 780 48 18", - обратились стражи порядка.

Наказание за мошенничество в Казахстане

В соответствии со ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020791-opoznat-muzhchinu-na-foto-prizvali-politseyskie-aktyubinskoy-oblasti/