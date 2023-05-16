Акима осудили в Кокшетау за дачу 8 млн тенге ради закрытия уголовного дела

Цэрэг Мамбет. Фото: с личной страницы в Facebook

В Кокшетау вынесен приговор в отношении бывшего акима поселка Шортанды. Его признали виновным в даче взятки. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

В ведомстве сообщили, что 15 мая приговором Кокшетауского городского суда экс-аким поселка Шортанды Акмолинской области Цэрэг Мамбет осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

"Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа в сумме 7,9 млн тенге за прекращение расследуемого в отношении него уголовного дела", - рассказали в Антикоре.

В ведомстве добавили, что осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Приговор в законную силу не вступил.

Наказание за дачу взятки в Казахстане

Согласно ст.367 УК РК:

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере;

3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020780-akima-osudili-v-kokshetau-za-dachu-8-mln-tenge-radi-zakrytiya-ugolovnogo-dela/