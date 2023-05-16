Звено крупной мошеннической сети разоблачили в Алматы

Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Звено крупной мошеннической сети разоблачили полицейские Алматы. Очередной жертвой аферистов стал житель Наурызбайского района мегаполиса, сообщает медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, на днях житель Алматы получил телефонный звонок от незнакомца, после чего оказался должен банку больше 7 млн тенге.

"Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя заем. Собеседник тут же убедил жертву в том, что поможет ему, но потребовал четко следовать его инструкциям.

Для начала потерпевший по настоянию "работника банка" загрузил сомнительное приложение на свой телефон, что позволило злоумышленникам получить дистанционный доступ к его мобильному банкингу. Далее он по совету собеседника загрузил на свой телефон приложения еще трех банков второго уровня.

Таким образом злоумышленники оформили на имя потерпевшего кредиты в размере 7 млн 260 тысяч тенге", – информировал заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

По словам спикера, с целью раскрытия данного преступления из числа сотрудников криминальной полиции города и УП Наурызбайского района была создана следственно-оперативная группа.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны и арестованы двое мужчин 1994 и 1989 годов рождения, так называемые дроперы, которые в мошеннической схеме выполняют задачи по обналичиванию денежных средств, добытых преступным путем.

В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на задержание других участников мошенничества. Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 190 УК РК", – резюмировал Аханов.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 УК РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020764-zveno-krupnoy-moshennicheskoy-seti-razoblachili-v-almaty/