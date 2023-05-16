Авто с тайником остановили на границе с Казахстаном

Микроавтобус. Фото: t.me/knbgov_kz

В Жамбылской области пресекли факт незаконного провоза смартфонов на 50 млн тенге. Задержан казахстанец. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КНБ РК.

По информации ведомства, 7 мая Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус под управлением казахстанца, следовавшего в нашу страну.

Изъятые смартфоны. Фото: t.me/knbgov_kz

В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов.

По предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 млн тенге.

Микроавтобус и смартфоны. Фото: t.me/knbgov_kz

Задержанный казахстанец и изъятый груз переданы в Департамент государственных доходов по Жамбылской области для принятия процессуального решения.

По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Кордай" находится в одноименном поселке в Жамбылской области. Сопредельный пункт пропуска - "Ак-Жол" (Кыргызстан). Работает круглосуточно. Характер международного сообщения - грузопассажирский.

Напомним, ранее на автомобильном пункте пропуска "Сыпатай батыр" в Жамбылской области пограничниками была пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан из Кыргызстана крупной партии табачных изделий - 20 160 пачек сигарет. Предварительная оценочная стоимость товара составила около 5,4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020760-avto-s-taynikom-ostanovili-na-granitse-s-kazahstanom/