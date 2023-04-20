КНБ заявил о пресечении противоправной деятельности на границе с Казахстаном

Сигареты. Фото: t.me/knbgov_kz

Комитет национальной безопасности заявил о пресечении противоправной деятельности на границе с Казахстаном. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным КНБ, 14 апреля на автомобильном пункте пропуска "Сыпатай батыр" в Жамбылской области пограничниками пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан из Кыргызстана крупной партии табачных изделий - 20 160 пачек сигарет. Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 5,4 млн тенге.

Сигареты. Фото: t.me/knbgov_kz

Выявленный груз передан в Управление государственных доходов Меркенского района для принятия процессуального решения.

Сигареты. Фото: t.me/knbgov_kz

Кроме того, добавили в ведомстве, 14 и 17 апреля на участках пограничных отделений "Аксу" и "Кенес" задержаны 3 граждан Кыргызстана, нарушивших государственную границу.

В отношении них проводятся проверочные мероприятия.

По информации официального сайта Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Сыпатай батыр" находится в селе Андас батыра Меркенского района Жамбылской области. Работает круглосуточно. Сопредельный пункт пропуска - Чалдыбар (Кыргызстан). Характер международного сообщения: грузопассажирский.

Карта. Скриншот: с сайта ПС КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017530-knb-zayavil-o-presechenii-protivopravnoy-deyatelnosti-na-granitse-s-kazahstanom/