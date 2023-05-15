Бывшего водителя акимата осудили в Павлодаре

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Бывшего водителя, который возил руководителя одного из отделов акимата Павлодара, осудили за мошенничество. 27-летний мужчина обещал родственникам продвижение в очереди на получение соцжилья, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Как следует из материалов дела, молодой человек предложил ускорено получить жилье в микрорайоне "Сарыарка" двоюродной сестре своей матери и ее дочери в феврале 2022 года.

Обозначил расценки и заверил, что и сам таким образом приобрел новую квартиру. Родственники поверили. Одна женщина взяла деньги с продажи дома в селе и отдала 2,5 млн тенге за будущую однокомнатную квартиру, вторая, ее дочь, оформила кредит, сдала золотые украшения в ломбард и заплатила 4,5 млн тенге за трехкомнатную.

В акимате Павлодара подтвердили, что подсудимый работал водителем, но уволился еще в 2021 году. То есть фактически на момент, когда мужчина взял деньги с родственниц, к ведомству он уже ни имел никакого отношения.

"Был очень убедителен, постоянно говорил, что в августе 2022 года она получит жилье. На сегодняшний день потерпевшая оказалась в сложной жизненной ситуации, работает в двух местах, ее заработка в 320 тыс. тенге не хватает на оплату кредитов, съемного жилья", - отмечается в приговоре суда №2 Павлодара.

Когда женщины поняли, что жилья им не видать, обратились в полицию. Расследование провели по статье 190 УК (Мошенничество). Потерпевшие в суде настаивали на лишении свободы. В итоге бывший водитель акимата получил 3 года колонии, а также его обязали возместить материальный ущерб - 7 млн тенге.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020599-byvshego-voditelya-akimata-osudili-v-pavlodare/