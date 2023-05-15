Электросамокат украли в Астане для создания электровелосипеда

Самокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные полицейские задержали уроженца Акмолинской области по подозрению в краже электросамоката для создания электровелосипеда, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о краже электросамоката, который был припаркован по улице Бейсекова.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 43-летний уроженец Акмолинской области.

По версии следствия, мужчина в ночное время путем свободного доступа взял электросамокат и загрузил его в машину. Также, по информации полиции, подозреваемый, будучи инженером, отключил GPS электросамоката и хотел в последующем использовать его запчасти для создания электровелосипеда.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Стражи порядка изъяли вещественное доказательство.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:

кража, то есть тайное хищение чужого имущества,

– наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору; путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

кража, совершенная:

в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

кража, совершенная:

преступной группой; из нефтегазопровода; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020597-elektrosamokat-ukrali-v-astane-dlya-sozdaniya-elektrovelosipeda/