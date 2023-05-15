Электросамокат украли в Астане для создания электровелосипеда
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Столичные полицейские задержали уроженца Акмолинской области по подозрению в краже электросамоката для создания электровелосипеда, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о краже электросамоката, который был припаркован по улице Бейсекова.
Полицейские установили подозреваемого, им оказался 43-летний уроженец Акмолинской области.
По версии следствия, мужчина в ночное время путем свободного доступа взял электросамокат и загрузил его в машину. Также, по информации полиции, подозреваемый, будучи инженером, отключил GPS электросамоката и хотел в последующем использовать его запчасти для создания электровелосипеда.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Стражи порядка изъяли вещественное доказательство.
Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:
- кража, то есть тайное хищение чужого имущества,
– наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;
- кража, совершенная:
- группой лиц по предварительному сговору;
- путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
- кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
- кража, совершенная:
- преступной группой;
- из нефтегазопровода;
- в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020597-elektrosamokat-ukrali-v-astane-dlya-sozdaniya-elektrovelosipeda/