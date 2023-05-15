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5-летняя девочка обменяла телефон на яблоко в Жамбылской области

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Яблоко и телефон лежат на столе
Яблоко и телефон. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области 80-летнего мужчину подозревают в обмане 5-летней девочки. Предположительно, он обменял у ребенка яблоко на телефон, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

В Байзакский районный ОП с заявлением обратилась мать 5-летней девочки. Женщина сообщила, что некий мужчина обманным путем завладел смартфоном ее дочери.

"Злоумышленник обменял яблоко на гаджет стоимостью в 132 тысячи тенге", - пояснили в МВД.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.1 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Установлен 80-летний подозреваемый. Свою вину он полностью признал. Мобильный телефон изъят.

Наказание за мошенничество в Казахстане

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020572-5-letnyaya-devochka-obmenyala-telefon-na-yabloko-v-zhambylskoy-oblasti/

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