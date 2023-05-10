Двух начальников осудили за хищения на павлодарской ТЭЦ

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Двух сотрудников генподрядчика, занимающегося обслуживанием котлов, осудили за кражу почти 80 тыс. кг (80 тонн) металла на ТЭЦ-3 в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда №2.

По материалам дела, начальник отдела техники безопасности и охраны труда, а также начальник участка №1 ТОО, занимающегося обслуживанием котлов на ТЭЦ-3 в Павлодаре, в сентябре 2021 года стали вывозить с территории станции металлом. Помогли им в этом неустановленные в ходе следствия работники охранного агентства и "Павлодарэнерго".

"31 августа 2021 года в АО "Павлодарэнерго" на основании акта после проведения реконструкции и модернизации турбоагрегатов №4, 5, 6 на ТЭЦ-3 демонтированы электродвигатели, непригодные к дальнейшему использованию, а также ротор. Они оприходованы и оценены как лом черного металла общим весом 79 145 кг", - указано в приговоре суда №2 Павлодара.

Стоимость бывших электродвигателей и одного ротора в виде металла оценили почти в 7,5 млн тенге. Начальник участка №1 вину признал частично, указав, что причастен к 4 фактам вывоза оборудования с территории ТЭЦ. А второй обвиняемый признался лишь в одном факте.

Оба признаны виновными по ст.188 ч.4 п.3 УК РК (Кража, совершенная в особо крупном размере) и получили по 5 лет условного срока.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019934-dvuh-nachalnikov-osudili-za-hischeniya-na-pavlodarskoy-tets/