Предполагаемого сбытчика наркотиков, вооруженного пистолетом, задержали в Атырау

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка Атырау задержали на улицах города мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Задержанный был вооружен, передает МИА "Казинформ".

В пресс-службе ДП региона корреспондентам рассказали, что был задержан мужчина 1993 года рождения, который, по их словам, занимался сбытом наркотиков - у задержанного изъяли 4 упаковки синтетического наркотического порошка и пистолет.

Помимо этого во время обыска по месту жительства были изъяты порошок, упакованный в полиэтиленовый пакет, и высушенные растения наркотического происхождения.

В настоящий момент назначены экспертизы изъятых веществ и пистолета.

Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Согласно положениям указанной статьи УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019872-predpolagaemogo-sbytchika-narkotikov-vooruzhennogo-pistoletom-zaderzhali-v-atyrau/