Выкупы за похищенные госномера требовали с водителей авто в Алматы (видео)
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Полицейские Алматы задержали 21-летнего мужчину, который, по версии следствия, похищал госномера с авто и требовал за них выкуп, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.
Мужчину подозревают в том, что он снимал государственные регистрационные номерные знаки с автомашин, а потом возвращал их владельцу за вознаграждение.
"Схему "заработка" фигурант придумал несложную. В ночное время с припаркованных автомашин он снимал государственные номерные знаки, при этом на лобовом стекле оставлял записку с условиями оплаты выкупа за украденный номер.
После чего предприимчивый молодой человек сообщал адрес, где был спрятан номерной знак", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Подозреваемого уже задержали, он сознался в совершении пяти аналогичных краж. Полиция проводит досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".
"В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - говорится в сообщении.
В ДП напомнили, что с соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Наказание за кражу в Казахстане
Отметим, в соответствии со статьей 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Часть 2 статьи 188 УК РК гласит, что кража, совершенная:
- группой лиц по предварительному сговору;
- путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно части 3 этой же статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:
- преступной группой;
- из нефтегазопровода;
- в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019551-vykupy-za-gosnomera-trebovali-s-voditeley-avto-v-almaty-video/