Выкупы за похищенные госномера требовали с водителей авто в Алматы (видео)

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Алматы задержали 21-летнего мужчину, который, по версии следствия, похищал госномера с авто и требовал за них выкуп, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Мужчину подозревают в том, что он снимал государственные регистрационные номерные знаки с автомашин, а потом возвращал их владельцу за вознаграждение.

"Схему "заработка" фигурант придумал несложную. В ночное время с припаркованных автомашин он снимал государственные номерные знаки, при этом на лобовом стекле оставлял записку с условиями оплаты выкупа за украденный номер.

После чего предприимчивый молодой человек сообщал адрес, где был спрятан номерной знак", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Подозреваемого уже задержали, он сознался в совершении пяти аналогичных краж. Полиция проводит досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

"В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - говорится в сообщении.

В ДП напомнили, что с соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Наказание за кражу в Казахстане

Отметим, в соответствии со статьей 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 2 статьи 188 УК РК гласит, что кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору; путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно части 3 этой же статьи, кража, совершенная:

в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

преступной группой; из нефтегазопровода; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019551-vykupy-za-gosnomera-trebovali-s-voditeley-avto-v-almaty-video/