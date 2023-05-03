Напугавшее экибастузцев "похищение человека" оказалось неудачной шуткой
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Жители Экибастуза стали свидетелями "похищения человека" и напугались. О чем сразу сообщили в полицию. Оказалось, что это была всего лишь неудачная шутка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В полицию поступило сообщение от жителей Экибастуза. Они рассказали, что во дворе дома по улице Машхур Жусупа в багажный отсек авто загрузили человека и направились в сторону улицы Кеншилер.
Данный факт был зарегистрирован по ст.125 УК РК "Похищение человека".
В ходе досудебного расследования правоохранители задержали людей, причастных к происшествию.
Выяснилось, что 23 апреля в 19 часов трое знакомых находились во дворе дома. Один из них пил пиво, сидя на багажнике, который был открыт. Не удержав равновесие, мужчина упал в отсек.
Увидев это, приятели решили подшутить над ним, закрыли багажник и проехали 3-5 метров на машине. Остановившись, они открыли багажник и помогли выбраться знакомому.
Сам экибастузец пояснил, что это была всего лишь неудачная шутка со стороны его коллег и претензий он ни к кому не имеет.
Наказание за похищение человека в Казахстане
В соответствии со ст.125 УК РК:
1. Похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
7) в отношении двух или более лиц;
8) из корыстных побуждений;
9) лицом с использованием своего служебного положения;
10) с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
1) совершены преступной группой;
2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной);
3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019159-napugavshee-ekibastuztsev-pohischenie-cheloveka-okazalos-neudachnoy-shutkoy/