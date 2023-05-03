Напугавшее экибастузцев "похищение человека" оказалось неудачной шуткой

Багажник авто. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Экибастуза стали свидетелями "похищения человека" и напугались. О чем сразу сообщили в полицию. Оказалось, что это была всего лишь неудачная шутка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение от жителей Экибастуза. Они рассказали, что во дворе дома по улице Машхур Жусупа в багажный отсек авто загрузили человека и направились в сторону улицы Кеншилер.

Данный факт был зарегистрирован по ст.125 УК РК "Похищение человека".

В ходе досудебного расследования правоохранители задержали людей, причастных к происшествию.

Выяснилось, что 23 апреля в 19 часов трое знакомых находились во дворе дома. Один из них пил пиво, сидя на багажнике, который был открыт. Не удержав равновесие, мужчина упал в отсек.

Увидев это, приятели решили подшутить над ним, закрыли багажник и проехали 3-5 метров на машине. Остановившись, они открыли багажник и помогли выбраться знакомому.

Сам экибастузец пояснил, что это была всего лишь неудачная шутка со стороны его коллег и претензий он ни к кому не имеет.

Наказание за похищение человека в Казахстане

В соответствии со ст.125 УК РК:

1. Похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

7) в отношении двух или более лиц;

8) из корыстных побуждений;

9) лицом с использованием своего служебного положения;

10) с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной);

3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019159-napugavshee-ekibastuztsev-pohischenie-cheloveka-okazalos-neudachnoy-shutkoy/