Павлодарец хотел выждать подходящий момент на парковке, но был задержан (видео)

Авто. Кадр из видео: polisia.kz

Выждать подходящий момент на парковке намеревался пьяный павлодарец, однако это ему не помогло. Его задержали и лишили водительских прав на семь лет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, 30 апреля около 22.25 водитель собирался выехать с парковки на Toyota Camry. Однако, увидев патрульную машину, вернулся на место.

Подобное поведение вызвало подозрения у стражей порядка. Один из них подошел к мужчине и при беседе почувствовал резкий запах алкоголя.

"Водитель был освидетельствован. Он находился в алкогольном опьянении средней степени. В отношении 35-летнего мужчины составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК. Материал рассмотрен в суде. Решением суда водитель лишен прав сроком на 7 лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток", - сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

По словам самого водителя, в тот вечер он выпил и хотел прокатиться по улицам ночного города. Выезжая с парковки, заметил автопатруль, поэтому вернулся на место.

Добавим, что согласно ст.608 ч.1 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

А в соответствии с разделом 2 ПДД РК водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018994-pavlodarets-hotel-vyzhdat-podhodyaschiy-moment-na-parkovke-no-byl-zaderzhan-video/