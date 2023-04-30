Потасовка пьяных горожан с полицейскими попала на видео в Экибастузе

Потасовка между жителями и полицейскими. Кадр из видео: instagram.com/tipichnyi_ekibastuz

В Экибастузе произошла потасовка пьяных жителей с сотрудниками полиции, которые хотели их забрать в вытрезвитель, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В Instagram-паблике "Типичный Экибастуз" опубликовали видео драки пьяных мужчины и женщины с полицейскими.

Как пояснили в МВД, данный инцидент произошел 22 апреля. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о том, что рядом с магазином по улице Пшенбаева ходят пьяные лица и распивают алкоголь.

Прибывшие на место вызова полицейские обнаружили 34-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые были в алкогольном опьянении и вели себя агрессивно.

Стражи порядка решили доставить их в Центр временной адаптации и детоксикации, однако граждане не подчинились требованиям и оказали сопротивление, в ходе которого повредили форменное обмундирование сотрудников полиции и служебный автомобиль.

Отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования задержанные находились в алкогольном опьянении средней степени. Их поместили в Центр временной адаптации и детоксикации.

"По вытрезвлению привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК. Кроме того, по факту применения насилия в отношении представителя власти начато досудебное расследование по части 4 статьи 380 УК РК", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет минимальное наказание в виде штрафа в размере 5 МРП (17250 тенге), максимальное наказание – штраф в размере 10 МРП (34500 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Согласно части 4 статьи 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти, совершенные:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018829-potasovka-pyanyh-gorozhan-s-politseyskimi-popala-na-video-v-ekibastuze/