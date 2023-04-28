"Универсального наркодельца" задержали в Алматы (видео)

Обыск в доме задержанного. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские южной столицы ликвидировали очередную нарколабораторию. Задержан 27-летний подозреваемый в изготовлении наркотиков, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, организовал нарколабораторию 27-летний гражданин О.

"В наше поле зрения подозреваемый попал некоторое время назад. Предварительно установлено, что он не только активный потребитель синтетического наркотика, но и его устойчивый распространитель.

Целенаправленные оперативные и специальные мероприятия позволили нам установить еще одну направленность преступной деятельности фигуранта. Он оказался изготовителем "синтетики". Словом, нами разоблачен универсальный наркоделец", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, производство запрещенных веществ мужчина организовал в одном из домов в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области.

Как признался сам задержанный, сырье для производства он получал от "работодателя" в виде тайников – закладок, спрятанных в Карасайском районе.

"Готовый товар О. расфасовывал по дозам и реализовывал рознично в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Бостандыкском районах мегаполиса.

В съемном жилище задержанного проведен обыск: найден традиционный "набор" нарколаборанта", – добавил Алмагамбетов.

Все найденные при обыске вещества отправлены на судебно-химическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК.

Напомним, что в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018754-universalnogo-narkodeltsa-zaderzhali-v-almaty-video/