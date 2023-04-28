"Могло быть добыто криминальным путем": арсенал оружия нашли в квартире у алматинца

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Полицейские нашли несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия на съемной квартире в Алматы, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным стражей порядка, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается гражданин А. 1995 года рождения.

"В его съемном жилище обнаружены и в процессуальном порядке изъяты гладкоствольное ружье, два нарезных ружья, пневматический пистолет, порядка 400 патронов разного калибра.

По предварительной версии, это оружие могло быть добыто криминальным путем", – заявил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Он отметил, что сейчас назначена соответствующая экспертиза.

"Вместе с тем, установлено, что гражданин А. также подозревается в хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства устанавливаются. Подозреваемый взят под стражу", добавил полицейский.

Уголовные дела расследуются по части 3 статьи 287 и части 3 статьи 293 УК РК.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Добавим, что согласно части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, по части 3 статьи 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, с применением или попыткой применения оружия, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018710-moglo-byt-dobyto-kriminalnym-putem-arsenal-oruzhiya-nashli-v-kvartire-u-almatintsa/