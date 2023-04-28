Астанчанина ограбили среди бела дня, попросив закурить

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане у мужчины среди бела дня отобрали смартфон, перед этим попросив у него сигарету, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Карасай батыра. По словам потерпевшего, к нему подошел неизвестный мужчина и попросил закурить.

"Получив отказ, незнакомец вырвал смартфон из рук мужчины и бросился бежать. Потерпевший бросился вслед за похитителем, но не смог его догнать", – рассказали в полиции.

Сумма ущерба составила 120 тыс. тенге.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого, им оказался 33-летний мужчина. Задержанный успел сдать смартфон в ломбард за 20 тыс. тенге, откуда полицейские его изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" УК РК. Также сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Погоня за подозреваемым. Фото: polisia.kz

Добавим, что, согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге), максимальное наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018666-astanchanina-ograbili-sredi-bela-dnya-poprosiv-zakurit/