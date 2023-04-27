Нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области (фото)

Оборудование нарколаборатории. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Нарколабораторию ликвидировали акмолинские полицейские - стражи порядка изъяли оборудование и вещества, необходимые для производства наркотиков, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В ходе спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был установлен житель Астраханского района, который в подсобном помещении своего дома занимался изготовлением синтетических наркотиков.

У задержанного, как отметили стражи порядка, нашли 38 граммов вещества a-PVP.

Сотрудники изъяли лабораторное оборудование, пластмассовые канистры и стеклянные банки с прекурсорами, которые использовались для изготовления "синтетики".

По данному факту назначена экспертиза.

Как уточнили в полиции, по информации оперативников, примерно в ноябре 2022 года мужчина через Telegram устроился на работу, получал координаты, где необходимо было забрать оборудование, прекурсоры, а также инструкции по способу изготовления наркотиков.

Начато досудебное расследование, подозреваемый был взят под стражу.

На официальном сайте МВД РК полиция предупреждает о чрезвычайной опасности новых синтетических наркотиков, от которых человек попадает в зависимость уже после первой дозы.

Синтетические наркотики отличаются своей "дешевизной" как в изготовлении, так и в реализации. Кроме того, наркодельцы стали активнее использовать бесконтактный сбыт наркотиков, используя интернет-ресурсы и электронные платежные системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018561-narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-akmolinskoy-oblasti-foto/