Нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области (фото)
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Нарколабораторию ликвидировали акмолинские полицейские - стражи порядка изъяли оборудование и вещества, необходимые для производства наркотиков, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
В ходе спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был установлен житель Астраханского района, который в подсобном помещении своего дома занимался изготовлением синтетических наркотиков.
У задержанного, как отметили стражи порядка, нашли 38 граммов вещества a-PVP.
Сотрудники изъяли лабораторное оборудование, пластмассовые канистры и стеклянные банки с прекурсорами, которые использовались для изготовления "синтетики".
По данному факту назначена экспертиза.
Как уточнили в полиции, по информации оперативников, примерно в ноябре 2022 года мужчина через Telegram устроился на работу, получал координаты, где необходимо было забрать оборудование, прекурсоры, а также инструкции по способу изготовления наркотиков.
Начато досудебное расследование, подозреваемый был взят под стражу.
На официальном сайте МВД РК полиция предупреждает о чрезвычайной опасности новых синтетических наркотиков, от которых человек попадает в зависимость уже после первой дозы.
Синтетические наркотики отличаются своей "дешевизной" как в изготовлении, так и в реализации. Кроме того, наркодельцы стали активнее использовать бесконтактный сбыт наркотиков, используя интернет-ресурсы и электронные платежные системы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018561-narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-akmolinskoy-oblasti-foto/