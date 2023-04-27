Водителя автобуса в алкогольном опьянении задержали в Павлодаре

Автобус. Иллюстративное фото: Igor Vershinsky/Getty Images

Пьяного водителя автобуса задержали полицейские Павлодара - нарушителя арестовали на 15 суток, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, утром в среду, 26 апреля, полицейскими батальона патрульной полиции был остановлен автобус. Он привлек внимание тем, что водитель ехал очень медленно.

Командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков заявил, что в ходе разговора с водителем автобуса стражи порядка почувствовали запах спиртного.

"Медицинское освидетельствование подтвердило, что 40-летний водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. На момент остановки в автобусе пассажиров не было", - пояснил он.

В отношении водителя был составлен протокол.

Кроме того, материал был рассмотрен в суде - водитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а ТС водворено на специальную штрафстоянку.

Стражи порядка напомнили, что водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим, сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.

Согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018550-voditelya-avtobusa-v-alkogolnom-opyanenii-zaderzhali-v-pavlodare/