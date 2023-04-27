Штрафы на 1,5 млн тенге: неплательщика на Daewoo задержали в Алматы

Эвакуатор. Кадр из видео: Polisia.kz

Водитель автомашины Daewoo Nexia из Алматы нарушил правила дорожного движения на сумму около 1,5 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Злостного неплательщика, как уточнили в полиции, задержали на пересечении проспекта Абая и улицы Манаса. Это было сделано в рамках профилактического мероприятия, направленного на выявление водителей, управляющих транспортными средствами с неоплаченными административными штрафами.

Как оказалось, задержанный в основном нарушал скоростной режим, выезжал на автобусную полосу и нарушал требование дорожных знаков и разметки.

"После оформления необходимых документов, автомашину водворили на специализированную штрафную стоянку", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

Стражи порядка рекомендуют гражданам своевременно оплачивать административные штрафы. Помимо этого, полицейские призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

Стоит отметить, на официальном сайте "Электронного правительства" сообщается о том, что неоплаченные штрафы могут стать причиной того, что гражданину ограничат выезд за границу.

Главной причиной отказа в выезде за пределы страны является задолженность, долг, невыполнение исполнительных документов. Таким образом, если у вас есть задолженность перед государством по налогам, штрафам или долг другим людям, которые уже обращались в суд, необходимо как минимум быть настороже. Неплательщиком могут посчитать человека, который не только не выплатил алименты или дорожные штрафы, но и задолжал коммунальным службам города. В списки могут попасть люди, у которых есть неоплаченные счета, начиная от 700 тенге, и суд уже постановил взыскать этот долг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018517-shtrafy-na-15-mln-tenge-neplatelschika-na-daewoo-zaderzhali-v-almaty-video/