Пенсионер из Уштобе привел в гости девушку и пожалел

Пенсионер из Уштобе. Фото: polisia.kz

В Жетысуской области девушка напросилась в гости к пенсионеру. После ее ухода из дома пропал телефон. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, к 78-летнему пенсионеру из Уштобе в дождливый день напросилась в гости молодая девушка. После ее ухода у хозяина дома пропал телефон.

Полицейским в течение суток удалось задержать подозреваемую. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Девушка признала свою вину.

С учетом находящегося у нее на воспитании малолетнего ребенка ее на время расследования выпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

"Мне очень приятно, что ребята не стали откладывать в "долгий ящик" мое заявление и оперативно раскрыли кражу. Похищенный телефон мне вернули. Благодарю полицейских за слаженную и грамотную работу", - отметил аксакал.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018215-pensioner-iz-ushtobe-privel-v-gosti-devushku-i-pozhalel/