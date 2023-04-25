Кража дорого смартфона у алматинки в автобусе попала на видео

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы в автобусе у женщины из кармана украли дорогой смартфон. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В автобусе №104 у пассажирки был украден смартфон. Благодаря камерам видеонаблюдения в общественном транспорте полицейским удалось установить подозреваемого и задержать его.

По информации ведомства, подозреваемым оказался ранее судимый житель Ауэзовского района 1994 года рождения.

Стражи порядка изъяли у задержанного гаджет. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Кроме того, сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению других возможных преступлений на территории южной столицы.

Добавим, что, согласно информации на сайте МВД, карманные кражи являются одними из самых массовых и популярных среди злоумышленников, так как это – легкий заработок.

Карманные воры приспособились к современным условиям, чаще всего это прилично одетые люди, привлекательной внешности, девушки и даже подростки, ничем не отличающиеся от окружающих. Это помогает преступникам вводить своих жертв в заблуждение.

Уберечься от воров-карманников возможно при проявлении внимательности и бдительности в общественном транспорте, в магазинах либо других местах массового скопления людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018208-krazha-dorogo-smartfona-u-almatinki-v-avtobuse-popala-na-video/