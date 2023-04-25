Восьмерых человек осудили за многомиллиардные хищения на ТЭЦ Тараза
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В Жамбылской области сразу восемь человек оказались на скамье подсудимых по делу о хищениях денег на ТЭЦ Тараза. Вчера им вынесли приговор, передает сайт телеканала КТК.
Как установил суд, хищениями выделенных на ТЭЦ государственных денег занимались сразу три семейных подряда.
Главный фигурант дела - бывший директор ТЭЦ - перед судом так и не предстал. Он объявлен в розыск.
"Вынесение сбежавшему заочного приговора невозможно. Бакберген Мауленов объявлен розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
У нас нет сведений о том, что он пересекал границу. Он где-то в Казахстане. При его задержании дело будет рассмотрено в суде", - пояснил судья Айдарбек Замбаев.
Остальных обвиняемых признали виновными. Самый серьезный срок получил сын беглого эс-директора ТЭЦ. Его приговорили к девяти годам колонии.
По материалам суда, в деле о хищениях 4 миллиардов участвовали сразу три семейных подряда – отцы и дети, работавшие на предприятии. Они открывали компании, подделывали документы и выводили государственные деньги, оплачивая мнимые работы на ТЭЦ. А после тратили их на собственные нужды.
Некоторые из осужденных ущерб уже частично возместили, но от сроков это их не спасло. Однако пока приговор не вступил в законную силу, поэтому осужденные могут его обжаловать.
Источник: КТК
Напомним, ранее сообщалось, что экс-директор ТЭЦ Тараза Бакберген Мауленов сбежал из-под домашнего ареста. Он пропустил несколько заседаний суда, после чего мужчину объявили в розыск.
Отмечалось, что Мауленов больше года находился в следственном изоляторе, однако в декабре его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.
Добавим также, что согласно статье 292 УПК РК, розыск подозреваемого, обвиняемого предусматривает принятие мер к установлению места его нахождения, задержанию и передаче в распоряжение органа, осуществляющего досудебное расследование.
Розыск может быть объявлен в отношении подозреваемого после вынесения постановления о квалификации его деяния, а также в отношении обвиняемого.
Лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о розыске подозреваемого, обвиняемого, в котором указывает все известные об их личности сведения, основания для производства розыска, и поручает производство розыска органам дознания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018087-vosmeryh-chelovek-osudili-za-mnogomilliardnye-hischeniya-na-tets-taraza/