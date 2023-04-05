Бакберген Мауленов: Facebook.com/Бакберген Мауленов

Экс-директора ТЭЦ Тараза объявили в розыск - подсудимый перед вынесением приговора сбежал из-под домашнего ареста, сообщает сайт телеканала КТК.

Бывший директор ТЭЦ Бакберген Мауленов обвинялся в многомиллиардных хищениях госсредств.

По информации корреспондентов, обвиняемый, как выяснилось, уже неделю в бегах.

Уточняется, что Мауленов пропустил несколько заседаний суда, а после его объявили в розыск.

Подсудимый больше года находился в следственном изоляторе, однако в декабре его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

Куда подался бизнесмен, правоохранители не знают.

Как отметили корреспонденты, экс-директора ТЭЦ, его сына и еще семерых человек подозревают в хищении более 4 миллиардов бюджетных средств.

По официальной версии, отец и сын, получив в частную собственность объект, который снабжает горячей водой и теплом весь Тараз, тратили государственные деньги на свои нужды. А рабочие предприятия оказывали им помощь.

Подчеркивается, что остальные фигуранты дела, в том числе сын сбежавшего экс-директора, все еще находятся под стражей и ждут вынесения приговора.

"Согласно постановлению суда от 28 марта 2023 года, в отношении Б. Мауленова объявлен розыск. При задержании подсудимого принято решение об изменении меры пресечения на содержание под стражей. В отношении других восьмерых лиц судебное разбирательство продолжается", - сообщили корреспондентам в СМУС Жамбылской области.

Источник: КТК

Согласно статье 292 УПК РК, розыск подозреваемого, обвиняемого предусматривает принятие мер к установлению места его нахождения, задержанию и передаче в распоряжение органа, осуществляющего досудебное расследование.

Розыск может быть объявлен в отношении подозреваемого после вынесения постановления о квалификации его деяния, а также в отношении обвиняемого.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о розыске подозреваемого, обвиняемого, в котором указывает все известные об их личности сведения, основания для производства розыска, и поручает производство розыска органам дознания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015471-eks-direktora-tets-taraza-obyavili-v-rozysk/