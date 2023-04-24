Выдавали за казахстанское: зерно из РФ незаконно экспортировали в Узбекистан в Костанайской области

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В Костанайской области задержали группу лиц, которую подозревают в сером импорте зерна из России автомобильным транспортом, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

Сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области изобличили преступную деятельность группы лиц, занимавшейся серым импортом зерна из России автомобильным транспортом, говорится в сообщении.

Также отмечается, что группу подозревают в занижении объема ввозимого зерна.

"Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге.

При этом при экспорте указанного зерна с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклониться от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге", – говорится в публикации.

Досудебное расследование продолжается.

В АФМ отметили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в феврале схему серого импорта российского зерна на миллиард тенге раскрыли в Казахстане.

На сайте Всемирной торговой организации говорится, что параллельный (серый) импорт – это когда продукт, произведенный легально за рубежом, импортируется без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности (например, владельца торговой марки или патента). В некоторых странах это разрешено, в других – нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018029-vydavali-za-kazahstanskoe-zerno-iz-rf-nezakonno-eksportirovali-v-uzbekistan-v-kostanayskoy-oblasti/